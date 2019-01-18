王菀之讚唱到脫胎換骨 ﻿方力申：﻿﻿自己聽番都嚇親﻿

王菀之（Ivana）和方力申最近在賀歲片《你咪理，我愛你！》中第三度合作，戲中兩人默契升溫載歌載舞演繹一對曖昧情侶，憑睇一齣戲戀情大躍進過程，既可愛又抵死。歌手出身的小方今次演唱實力獲監製曾志偉和導演王祖藍力讚外，對手王菀之也形容是「脫胎換骨」，連小方都坦言：「真係自己聽番都嚇親呀！」 撰文：杜淑霞



攝影：李權威 髮型：Jo Lam@SALON TRINITY(王菀之)、



Euling@IL Colpo Platinum(方力申) 化妝：Janice Tao@Zing make up school(王菀之)、



Yen Lai(方力申) 服裝：five_cm by ITHK(方力申)



今次速成Ivana和小方第三度合作，兩人都謂因為王祖藍。Ivana說：「我本身係呢套音樂劇嘅迷，我睇『風車草』（劇團）演出睇咗3次，加埋王祖藍呢個原因，我就答應咗啦！」至於小方更加簡單，「祖藍話第一次做導演，問我可唔可以幫手，我咩都冇問就答應啦！」搞鬼的Ivana即笑言，「如果我下次有套尺度比較大小小嘅戲想搵你做，你係咪都唔會問清楚就答應㗎？」小方笑言：「都係㗎！」



壓力大手心冒汗



Ivana和小方為幫老友可以兩脇插刀，但是坦言第一次拍音樂電影特別緊張，特別是10年冇入過錄音室的小方，事前要專登搵老師學唱歌，更加錄到手心冒汗，「好大壓力，以往錄音得一個人喺房，今次係home studio，但有7個人圍住去錄，自己都豁咗出去。」雖然壓力大，但小方唱歌實力獲一致讚好，「除咗祖藍，志偉哥係第一個message我，話唱得好呀！好多謝佢！」拍檔Ivana更話，「小方唱歌好好聽。」小方都承認：「真係自己聽番都嚇親呀！以前唱啲慘情歌，從來未聽過自己有咁Rock嘅聲線。」Ivana再補充，「佢咁謙虛嘅人都咁講，你話我哋幾咁驚喜，直情可以用脫胎換骨嚟形容，佢第時登台可以試吓唱《Cats》嗰啲歌O添！」



