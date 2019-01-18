為彭浩翔搏盡扮「八婆」 ﻿天佑Hanjin﻿﻿火雞﻿﻿「任何仁」上身﻿

導演彭浩翔最近首次挑戰拍賀歲片《恭喜八婆》，搵來老拍檔徐天佑和Hanjin（陳奐仁），以及首度合作的火雞姐（丁可欣）。對於齊齊被安排演「八婆」，天佑和Hanjin都話唔介意，火雞姐更話網上形象已是「八婆」。講到戲中最難忘，他們都認為是扮演「任何仁」去偷嘢，着住套藍色緊身衫，他們笑言盡顯自己好身材之餘，兼且帶給身邊人無限歡樂。 撰文：杜淑霞攝影：李維隆 髮型化妝：Henry Tse@BigCstyling(徐天佑) 髮型化妝：Doris Ho@Xenter、MOD Makeup Academy(陳奐仁) 服裝：Ted baker(徐天佑)



導演彭浩翔謂，其實「八婆」冇扁義，演員都唔介意去演，「真係熟先至會當面叫八婆，背後叫嗰啲唔會叫八婆咁簡單啦！」天佑和Hanjin謂因同彭浩翔太熟，唔使問清楚演咩角色，已答應演出，到埋位先知做「八婆」，天佑覺得玩得好開心，「突然要做個嬌俏可人嘅八婆，同以往角色好唔同，好好玩。」演性商店老闆的Hanjin，笑言角色同真實生活剛好相反，「戲入面我好似好叻同性有關嘅器材同埋技巧，好樂意同人分享仲賺到錢㖭！」至於演刻薄「八婆」的火雞姐，就話最初拍有啲驚，「我始終係新演員，對住咁多前輩梗係驚，仲要鬧佢哋，但好多謝大家咁照顧我。」



導演一聲唔想浪費Hanjin肌肉要佢騷肌，搞到他大呻辛苦，「我係特別做多咗運動，同健美先生嘅準備過程好相似，係痛苦到好唔人道，最甘係兩日唔飲得水。」以為淨係得Hanjin要騷肌，開拍時彭浩翔留意到消防處剛推出了「任何仁」非常得意，即叫三人去扮，仲讚三人着起藍色緊身衫盡顯好身材。負責唱埋「任何仁」首主題曲的天佑話好難忘，「我係早一日先知要扮仲要唱歌，係我唱過一首最特別嘅歌，嗰日着住『任何仁』嘅造型，我包住晒就算個樣幾兇狠都好，全場嘅人都係望住我笑，好友善！都算帶咗歡樂畀人，人哋淨係見到我嘅眼珠，冇咁尷尬嘅。」搞笑的Hanjin仲話：「究竟係『任何仁』定陳奐仁呢？世上無難事只怕『任何仁』定只怕陳奐仁。」



