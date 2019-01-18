U2主音推薦任百老滙主角 ﻿T.V.Carpio﻿﻿擺脫杜麗莎陰影﻿

觀眾睇着長大的杜麗莎長女T.V.Carpio（Teresa Victoria Carpio）梅天悅，小時候經常伴着媽咪演出，11歲移民美國，近年已在當地闖出名堂，成為百老滙演員，更在著名樂隊U2主音Bono推薦下出任音樂劇《Spider-Man Turn Off the Dark》第二女主角，T.V.謂有適合工作也想回歸香港，更不怕再跟媽咪同台，「我o依家有身份、有經驗同佢合作啦！」



採訪：杜淑霞 場地：WAVE MUSIC STUDIO浪潮音樂室



移民美國後，T.V.在13歲搬到紐約跟爸爸同住，更迷上玩花式溜冰，可惜因傷患太多被迫放棄夢想，卻開展演藝事業，「溜冰同學介意去咗拍個穀物早餐電視廣告，原來都可以搵錢。」自此T.V.簽埋經埋人，拍過電視劇、電影，演過MV舞蹈員等經驗豐富。



年前T.V.在西片《戀愛心曲》（Across the Universe）中，翻唱The Beatles名曲《I want to hold your hand》一鳴驚人，至今網上點擊率逾百萬，亦獲U2主音Bono垂青，「《Across the Universe》想找Bono演，但其他演員都沒知名度，導演安排他來聽排練，Bono聽到我唱《I》後要跟我合唱，後來他幫音樂劇《Spider-Man》做音樂，他向導演推薦我做女主角，想我唱他寫的歌，但導演覺得『Mary Jane』不可以是亞洲人面孔，所以我做了第二女主角『Spider Queen』。」



不過，T.V.承認受媽咪影響以往最驚唱歌，「媽咪真係唱得太好，我冇可能超越到佢，所以唔敢叫佢教我，我係好敏感嘅人，唔想受佢影響，嗰時唔留喺香港發展就係唔想受佢影響，o依家我有演出佢畀評語依然好嚴格，但佢開始會讚我，嗰次佢嚟百老滙睇我，喺謝幕後即衝上台前，好開心指着我同觀眾不停講『This is my baby！』」T.V.話依家擺脫了媽咪的陰影，不介意再同台，「香港有適合工作我可以返嚟，同媽咪一齊做都得，我o依家有身份、有經驗同佢合作啦！」



