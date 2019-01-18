踩入樂壇群星撐場 ﻿47歲康華﻿﻿感動眼濕濕﻿

現年四十七歲的康華踩入樂壇，昨日出席簽約儀式，為新歌《拼火花》舉行發佈會，圈中多位好友來撐場，包括高層樂易玲、監製梅小青、陳煒、張文慈、姜皓文（黑仔）、譚小環夫婦、湯鎮業及陳慧珊等。另外，苗僑偉、吳啟華、佘詩曼、胡杏兒、馬國明、胡卓羲及黃宗澤等也拍短片支持，康華在台上感動得眼濕濕，多謝圈中好友支持，她說入行多年，估不到自己人緣這麼好！



力撐的朋友當中，佘詩曼可說是出錢又出力，康華透露阿佘覺得之前的宣傳海報效果似失戀，與新歌不太相襯，建議她再拍，阿佘非常熱心，不但搜集資料，還借出黑色小背心及安排化妝，為康華做形象指導。康華笑言不敢問阿佘為海報花了多少錢，她打算送小禮物報答對方。



戲言是樂壇「老新人」



此外，康華亦要多謝歐陽震華，對方為新歌提供意見。她說一定要請他們食飯，這些朋友要好好珍惜，有朝一日自己有能力幫助他們一定會幫，若今世幫不到，下世要她做牛做馬都冇問題！問到做樂壇新人的感受？她戲言應該說是樂壇「老新人」，今次有很多貴人幫忙才能成事，若新歌反應好，年底可能會再推出新歌。



陳煒正與康華拍攝《法證先鋒IV》，凌晨收工亦親臨支持康華。她認識康華多年，知她鍾意唱歌跳舞，亦聽過康華的新歌，認為該首歌可激勵女性，喜慶開心歌好適合過年登台搵錢，希望康華豬籠入水，以及有機會合唱。煒哥又說，一九年的抱負是多唱劇集主題曲。



煒哥想唱主題曲



黑仔與康華是相識多年的老朋友，雖然合作不多，但以前登台都會遇見。他指對方是義氣仔女，以前叫她來撐場，康華也二話不說前來，不過沒聽她提過出碟，所以今次令他嚇了一跳，並替她開心！黑仔直言，自己都好鍾意唱歌，但先要拍好手上的戲，日內將會開始拍攝葉念琛新片。至於太太會否有微言？他說不會，太太正忙為香港及馬來西亞的寓所裝修，最近他與太太到檳城的寓所感受當地環境，雖然未裝修好，但太太將新居佈置得好靚，他自問幫不到手，惟每日跑步、叉足電準備開工！



