﻿愈拍愈激全裸咪搞 享受拍戲唔嫁住 阿Sa雪卵隨時生

阿Sa（蔡卓妍） 15年憑電影《雛妓》獲得多個電影提名及獎項，她戲中講粗口及情慾戲絕對是從影以來大突破。不過，阿Sa呢套未算激，新作《非分熟女》肯定再令大家譁然，她演有性障礙的「小敏」，不單有自慰戲，更與台星吳慷仁和吳浩康有超激牀戲，大膽程度比《雛妓》更甚。阿Sa自爆最初導演要求她全裸，但她過唔到自己，「好難面對鄉親父老呀！」阿Sa話仲好享受演戲不同挑戰，雖然跟拍拖年多的男友石恆聰感情穩定，仍未有打算結婚，但向來好鍾意小朋友，已計劃仿效好姊妹容祖兒和阿嬌（鍾欣潼）趁住年輕好狀態去「雪卵」，將來幾時生B做媽咪都冇問題啦！



阿Sa謂最初收到導演曾翠珊邀拍《非》片時，本來是推了，「佢想我裸晒，好似法國嗰啲電影咁，但我真係面對唔到鄉親父老，自己接受唔到，口依家大家睇到嘅尺度已經係極限！（露得嘅都露晒？）算係㗎！」使唔使同父母及男友備案呢？阿Sa話：「有同爹哋媽咪講，媽咪好開通嘅，爹哋就尷尬啲囉！男友喺外國大，佢睇得仲多過我啦！同埋工作嘢唔會專登同佢講。」



牀戲攰到唔識尷尬



《非》片的牀戲拍檔吳慷仁和吳浩康，早前接受本報訪問時，都有讚阿Sa是好對手，令男仔好放心演這類尷尬戲份，阿Sa亦承認有了拍《雛妓》經驗，確對今次演出有幫助，「我同慷仁嗰場戲係喺餐廳廚房拍，我哋拍前一日同導演攝影師去試晒位，因為嗰排日日開20個鐘，真係好攰，大家都想啲鏡頭盡量一Take過完成，仲點會識尷尬，同埋佢哋搵咗《肉蒲團》個服裝師嚟幫手，包咗好多層嘢硬晒，對手摸同自己都冇晒感覺㗎！」外界認為阿Sa因拍《雛妓》令演技大躍進，她亦承認呢套戲令佢開竅，「做呢行好多時會成日介意人哋點睇自己，但係華哥（任達華）都同我講過『最緊要唔好輸個人！』嗰時套戲出嚟，真係有好多負面聲音，我呢啲童星出身，好多人都接受唔到，但係我過咗呢關，好似真係對咩都冇乜所謂，最緊要永遠自己做到最好，咩都係用得一Take嘅心態去做。」



唔會再衝動結婚



阿Sa好享受現在這個有經驗有實力的階段，接到劇本好容易理解到想表達的意思，就算好似18年1年內拍4套電影1個劇集，她一樣覺得好享受，「5個角色都係完全唔同，有啲反差仲好大，能夠完成晒係個好大挑戰嚟。」工作的滿足感，亦令36歲的阿Sa未想嫁住，「雖然我哋感情係好穩定，但係我真係未玩夠呀！口依家叫做喺公司有小小地位，決定到自己啲時間，好想去玩多啲，好似舊年咁我拍完嘢有空檔就可以即刻飛，如果有咗家庭唔可能話走就走。同埋有過上次好衝動（結婚）嘅經驗，明白結婚唔係兩個人鍾意想一齊咁簡單，仲要考慮好多嘢。（但係你好鍾意小朋友喎？）係呀！所以打算去『雪卵』，幾時生BB都得。因為我真係冇諗幾時結婚，我成日覺得係時候個天會話你知㗎啦！」



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 形象：Derek Ho 髮型：Jove Shek@La Mòd Salon



化妝：Yannes Lee@Ndnco.co



服裝：Adeam、Monse、Giuseppe Zannoti



場地：英皇駿景酒店



