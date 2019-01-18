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﻿女星愛「雪卵」

2019-01-18 列印
容祖兒 38歲的容祖兒17年做了「雪卵」手術，因她打算40歲生BB，希望嬰兒更健康而選擇「雪卵」。
阿嬌 37歲的阿嬌選擇3年前就「雪卵」以備將來生小孩，但只雪了3粒卵子，但怕手術導致荷爾蒙失調，暫時未考慮再做。
李嘉欣 48歲的大美人李嘉欣誕下了囝囝許建彤後一直想追個女，幾年前決定「雪卵」，儲定一些優質卵，為日後生女作打算。
葉璇 38歲的葉璇15年自爆在12年就已經「雪卵」，還前後做了兩次。
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  阿Sa想「雪卵」唔知係咪受好姊妹容祖兒和阿嬌影響，不過除了她們三個金蘭姊妹外，仲有李嘉欣和葉璇都公開話已「雪卵」。
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