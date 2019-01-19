有望再搞《鬚根Show》 ﻿子華驚喜撐鎮宇達明首映﻿

張達明、吳鎮宇和袁詠儀（靚靚）前晚到銅鑼灣出席新戲《家和萬事驚》的首映禮，黃子華亦有現身捧場，張達明見到他即戲言如《家》票房過千萬，可以再搞《鬚根Show》！







吳鎮宇和靚靚在台上講到住屋問題，問到會否為子女付首期置業？靚靚直言有準備，但兒子最好靠自己，咩都幫會變得好廢。鎮宇提到爸爸當年曾省吃儉用買樓給他，結果沒享受人生便離世，鎮宇呼籲年輕人不應接受父母為他們置業。



黃子華前晚驚喜亮相，聯同達明及鎮宇，當年三位《鬚根Show》主角難得聚頭，達明更笑稱，若《家》片票房過千萬，他們可以再搞《鬚根Show》放笑彈！



清減不少的靚靚則透露，早前接拍需先減肥後增肥的新片，她靠運動和營養餐，兩個月就減了20磅，靚靚瘦了就令老公張智霖有壓力，他最近更積極做運動呢！



