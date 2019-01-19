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汪詩詩：子丹拒演貶低華人電影

2019-01-19 列印
■汪詩詩表示，父親正在康復中。
■預產期6月的黃婉曼表示會繼續生。
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　　汪詩詩和腹大便便的黃婉曼等前晚現身欣賞音樂劇。談到老公甄子丹早前到米蘭為涉曾辱華的時裝品牌行騷，事後火速道歉並終止合作，詩詩指老公不清楚該品牌歷史，若知一定拒接。

  因不想拍貶低華人的電影，子丹亦曾推卻演出很多荷里活大片。談到有傳汪爸爸患胰臟癌，詩詩稱爸爸不需接受治療並正在休養。

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