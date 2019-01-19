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唐詩詠護愛苗不排除閃婚

2019-01-19 列印
■詩詠活動後隨即要開拍新劇，新春只得3日假。
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　　唐詩詠昨日出席一公開活動時透露，今年希望挑戰體能跑馬拉松，因新劇要打功夫，月前已開始跑步操體能，並會以「半馬」為今年目標。

  提到早前她表示有位圈外追求者，小心翼翼護愛苗的她強調對方是「朋友」，並澄清早前在社交網站貼圖、被解讀為暗示今年結婚是誤會，但她會努力，不排除閃婚，又謂與「朋友」「食吓飯先」已是好開始，今次開新劇預計要5個月時間，正好是一場試練，看對方能否接受自己的時間表。

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