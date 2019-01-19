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﻿飛多過做

2019-01-19 列印
■月初，Jess去咗北海道甜蜜遊。
■去年11月，Jess歐遊不忘喺景點狂打卡。
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　　自與Calvin拍拖後，Jess已無心戀戰，寧願少拍劇，多啲時間陪有米男友四圍飛。去年，沈大師多次飛去熱帶地方同陽光玩遊戲，年尾去咗半個月歐遊，踏入2019年無耐又飛咗去日本，睇見都happy。
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