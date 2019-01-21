首爾夜蒲被捕獲 ﻿祖名柯震東﻿﻿惹索女包圍﻿

房祖名與柯震東一向老友鬼鬼，最近二人結伴到首爾，更被網民目睹齊齊蒲夜店，更形容二人被大批索爆美女圍着，祖名玩得盡興時忘形自隊；另外，祖名亦有在自己的社交網站上載夾公仔的短片，可謂童心未泯。本報記者



房祖名日前於自己的社交網站上載了他正在夾公仔的短片，片中的他戴上眼鏡，感覺好斯文。為了要夾到公仔，祖名更不惜趷起腳踭瞄準位置撳掣，最終成功夾到公仔，認真童心未泯。



原來祖名當時身處韓國，更被網民發現他與好友柯震東於首爾知名夜店Burning Sun夜蒲，將他們的片段放上網，而且更留言形容二人被一群索爆美女圍住好開心。片段中的房祖名身穿黑色連帽衛衣，相信他玩得好盡興，不時自隊乾杯，又跟旁邊的女生碰杯。至於柯震東就被拍到在場內疑似吸煙，與身邊的朋友有傾有講。



