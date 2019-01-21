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畢佬傳撻着查理絲花朗

2019-01-21 列印
■畢彼特離婚後多次傳出緋聞，最新的對象是查理絲花朗。
■查理絲被指曾到畢佬家中過夜。
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　　55歲荷里活型男畢彼特兩年多前與安祖蓮娜祖莉離婚，昨日英國《太陽報》爆料指，畢佬正與43歲女星查理絲花朗秘密拍拖！二人在電影上從沒有合作過，但在查理絲前未婚未辛潘介紹下認識，其後接了同一手錶廣告，才首次合作。消息指畢佬跟查理絲在上月開始約會，拍拖一個月左右，二人被目擊一同出席電影《羅馬》的試映場，有在場人士指二人十分親密，一直拖着手。

　　另亦有知情者指查理絲曾到畢佬家中過夜，但未見過畢佬與安祖蓮娜的六名子女。資料圖片

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