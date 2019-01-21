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麥明詩廣西踩單車受傷入院

2019-01-21 列印
■擦傷多處的麥明詩接受訪問。 無線節目畫面
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　　參加踩單車慈善籌款活動的麥明詩目前踩到廣西發生意外，當時她在一條斜路失重心，墮地擦傷左肩、盆骨和手踭，加上盆骨痛，被送往當地醫院。麥明詩經醫生檢查後，證實她沒有骨折，只是拉傷肌肉，需要休息療傷，7日內不能再踩單車，待康復後才能歸隊。

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