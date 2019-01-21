懶理死亡恐嚇 ﻿子瑜@TWICE﻿﻿群星騷落力跳唱﻿

由韓國KBS電視台主辦的群星騷《Music Bank in Hong Kong》，前晚在香港亞博館舉行，人氣女團TWICE、男團FTIsland、SEVENTEEN等出席。TWICE來自台灣的成員周子瑜日前收到死亡恐嚇，但她未受影響，仍現身與隊友為觀眾落力跳唱！本報記者



前晚大批韓國偶像雲集香港亞洲博覽館，出席由KBS主辦的《Music Bank in Hong Kong》，包括女團TWICE、男團FTIsland、SEVENTEEN、MONSTA X、NU'EST W及女歌手Ailee。大會司儀由男神朴寶劍連同TWICE成員多賢及陳貝兒擔任。演唱會由MONSTA X成員亨元及周憲打頭陣，變身DJ打碟及以Rap形式介紹當晚演出的眾歌手，立即炒熱全場氣氛。



其後由NU'EST W獻唱《Help Me》等四首歌曲，成員白虎只穿外套，間中露出胸肌，卻被發現身上貼有多塊膏布，懷疑為遮蓋身上紋身。朴寶劍大讚他們的演出，他又提到香港電影，表示很喜歡周潤發及張國榮，更賣萌即時扭腰扮《阿飛正傳》中張國榮跳的舞步。巨肺女歌手Ailee登場，唱出多首歌曲，包括人氣劇《鬼怪》主題曲《如初雪般走向你》。樂隊FTIsland為香港歌迷送上驚喜，主音李弘基以廣東話唱出Supper Moment的《To Home》，雖然發音麻麻，但獲全場掌聲激讚。SEVENTEEN內地成員文俊輝及徐明浩，亦帶領隊友唱出《那些年》，同樣冧爆歌迷。



至於前晚唯一女團TWICE現身，以可愛姿態唱出大熱作《TT》、《YES or YES》等四首歌曲。日前TWICE在網上直播時，有網民留言，指要在本月30日殺死台灣成員周子瑜，子瑜日前到港時沒甚笑容，但前晚她與隊友又跳又唱，到謝幕時亦與隊友一起拋波落台下送給觀眾，心情似乎已經平復。而整個演出由SEVENTEEN壓軸，唱出《Getting Closer》及《Very Nice》等歌曲，又以Very Nice來形容香港歌迷。



