客串表哥麥兆輝《煙幕》 ﻿靚靚﻿﻿被揭﻿﻿細個成日打交﻿

麥兆輝執導、劉青雲及林嘉欣主演的賀歲片《廉政風雲 煙幕》，將於年初一在中港台三地開畫，麥兆輝日前到台灣出席宣傳活動，除分享拍攝此片的動機和幕後秘聞，更大爆客串演出該片的袁詠儀（靚靚）是他的表妹，二人兒時曾大打出手！



麥兆輝在寶島的宣傳活動上提到，醞釀了15年才拍《廉政風雲 煙幕》，並花了9個月時間寫劇本。麥兆輝邀得甚少客串演出的影后袁詠儀（靚靚）助陣，原來兩人是表兄妹關係。



麥兆輝說：「媽媽話細個時我哋成日打交，我話我冇打佢，係佢打我，當然只係玩。」之後二人在電影《山水有相逢》碰頭，靚靚在片場曾跟他說：「你食煙我話畀你媽咪知；你講粗口，我又話畀你媽咪知。」



