美國拍拖行超巿斷正 玄彬孫藝珍再否認戀情

韓國型男玄彬早前被爆料，指他與去年合作電影《智命談判》的拍檔孫藝珍同遊美國，因而傳出二人撻着的消息，當時雙方否認戀情。不過，昨日終於有網民拍到玄彬與孫藝珍在美國到超市購物的照片，可能怕被認出，二人都戴上帽子，間中平排而行選購物品。



由於孫藝珍經理人早前指她只是一個人去旅行，但終於被拍到與玄彬在一起，令戀情曝光。不過，玄彬的經理人公司仍死口不認，只表示「兩人的確在美國見面了，但只是朋友的交情，大家才一起吃飯，同場還有其他朋友」；而孫藝珍的事務所隨後亦否認拍拖消息。



