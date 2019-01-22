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安室首披露因聲帶受損引退

2019-01-22 列印
■安室在節目中透露因聲帶出現問題而要引退。 網上圖片
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　　日本天后安室奈美惠去年9月退出樂壇，她在引退前為NHK電視台拍攝了四集專訪節目，前晚播出最後一集，安室首次講到她引退的真正原因，原來早在七年前，她的聲帶已出現問題，不能好好發聲，「我希望在歌迷心目中留下的印象是最好狀態的安室奈美惠，我相信差不多是時候作結。」安室真正引退的原因，令Fans感到十分意外；安室又提到，與恩師小室哲哉不再合作時難以接受。

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