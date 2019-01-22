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軒仔帶挈撞樣「兄弟」搵真銀

2019-01-22 列印
■軒仔（中）聯同其中兩位「兄弟」出席活動。
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　　張敬軒昨以代言人身份出席電訊商活動，由於他的樣子被指普及化，去年他索性在網上尋找跟他似樣的人，再相約他們飯敍，他更將飯敍片段放上網，結果吸引電訊商找他任代言人，並帶領5個撞樣「兄弟」一起拍廣告。他笑言：「最開心係帶挈咗2019冚家軒，哈哈！」他透露今年更會辦集體國際尋親活動，因這次目標不但是華人，還包括泰國、菲律賓、印度和越南等地的人。

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