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志偉憶驚險撞車：死亡在眼前

2019-01-22 列印
■志偉昨與女兒寶兒在台北出席活動。
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　　曾志偉昨日與女兒曾寶兒到台北出席活動，首度詳述去年聖誕期間在北海道遇上車禍的經過，他說：「架車好似溜冰咁衝過來，當時車頭對車頭。」他坦言被撞得天旋地轉，睜開眼便看到車子已撞到變形兼漏油，「我面前嘅安全袋同前車胎都爆咗，第一次感覺到死亡就喺眼前，我之後同朋友講笑話：『慶幸你哋唔係去殯儀館睇我！』哈哈！」他坦言事後呼吸不順，最終發現肋骨受傷。

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