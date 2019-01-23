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30歲牛一搞大佢 ﻿黃心穎﻿﻿校服Party慶生﻿

2019-01-23 列印
■一班超齡學生為心穎賀壽。
■心穎感激湯洛雯嘅幫忙。
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　　今日是黃心穎30歲牛一，因為踏入「3字頭」，老友記湯洛雯覺得要搞大佢，但奈何心穎太忙，好彩靚湯有義氣，抽時間幫老友搞校服Party慶牛一，心穎開心留言：「多謝校友for throwing this birthday party for me！好多校花校草呀！」

　　出席心穎BB生日Party嘅朋友陣容相當鼎盛，心穎男友馬國明必然在席，還有朱千雪、高海寧、岑杏賢、麥美恩、趙希洛、何雁詩、張振朗以及莊思明和楊明情侶，非常熱鬧。

　　眾人齊穿起校服玩到癲，壽星女更紮起孖辮襯返學生妹造型，馬明就特別着紅色冷衫及戴眼鏡搶Fou。

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