陳家樂再擺桃花陣 ﻿佗B香香﻿﻿有病唔敢亂食藥﻿

昨日，佗住六個月BB的岑麗香穿露膊裙加4吋高踭鞋出席商場活動，準媽媽笑言研究過好多次，穿厚踭鞋其實好穩陣，又透露老公強強返了加拿大，但農曆年會回港一齊過。至於懷孕狀況，香香表示有小小作病，但唔可以亂食藥。







香香因為要工作所以不能戴口罩，雖然不能亂食藥但有醫生照顧OK。她說：「老公都擔心，但無事嘅，BB成日好強咁踢我，真係一個強強BB。」她表示老公幫她報名一齊參加育嬰班，好多已生B的朋友亦送了好多育嬰書給她。



同場出席的陳家樂表示去年爸爸在家中擺放桃花，所以今年有好成績，豬年會繼續買大桃花，又爆爸爸買了紅底褲給他。他說：「他年紀愈大愈迷信，紅底褲俾我初一着，我同他都各一條。」稍後他會到內地拍攝電影《緊急救援》，年卅晚前趕返香港，由於屋企裝修，現與家人住在另一地方，年廿八才可搬回家中。



