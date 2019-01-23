黃致豪難忘除剩內褲捱凍扮死屍

昨日，黃致豪（前名黃長興）為《新春開運王》錄影，雖然家中已有兩位分別4歲半及2歲半的小朋友，但一直想有孖胎的他計劃5年後，待仔女大一點就再追B。



而近日他為劇集《法證先鋒lV》扮死屍，李施嬅讚他的身形好正，他表示當日除剩內褲凍到死，好彩黃浩然帶了暖爐，而施嬅並非摸勻他全身，只是摸肚腩的傷口位置。問到有否為這場戲特別操肌？他說沒有，因為長期操肌太辛苦，另透露胞妹將於5月到泰國補擺喜酒，到時會再操。



