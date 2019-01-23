《羅馬》《爭寵》同獲十項提名 ﻿Gaga挑戰Olivia格蓮﻿﻿爭奧斯卡影后﻿

第91屆奧斯卡頒獎禮將於洛杉磯時間下月24日舉行，大會昨公佈各獎入圍名單，《羅馬》及《爭寵》先攞頭彩，均獲最多十項提名。影后寶座方面，樂壇天后Lady Gaga上年殺入影圈即獲提名爭影后，但要面對強敵Olivia Colman及格蓮高絲攔路。



由美國電影藝術與科學學院主辦的第91屆奧斯卡頒獎禮，本港時間昨晚公佈本屆入圍名單。電影《羅馬》及《爭寵》同獲十項提名，包括最佳電影、最佳導演及最佳女主角等大獎。



剛在金球獎劇情組獲最佳電影的《波希米亞狂想曲》，以及在音樂/喜劇組別獲最佳電影的《綠簿旅友》，順利入圍奧斯卡最佳電影，而向來不太受奧斯卡重視的超級英雄電影，今屆卻有《黑豹》首次入圍問鼎最佳電影。備受好評的電影《羅馬》導演艾方索卡朗順理成章獲最佳導演提名，他將與《爭寵》的Yorgos Lanthimos、《為副不仁》的Adam McKay等爭獎。《羅馬》亦獲提名最佳外語片，對手有日本電影《小偷家族》。



英國女星Olivia Colman早前憑《爭寵》奪金球獎及英國獨立電影獎等影后獎，順利入圍奧斯卡即被視為影后頂頭大熱。Olivia的最強對手要算是同屆金球獎劇情組憑《The Wife》封后的格蓮高絲。樂壇天后Lady Gaga則憑《星夢情深》首度獲提名角逐影后，雖然夠矚目，但仍屬影壇新人的她被指陪跑居多。



今屆的影帝寶座，則以《為副不仁》的基斯頓比爾及《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》的雷米馬利克勝算較高，兩人亦分別奪得今屆金球獎兩組別影帝，他們的對手包括《星夢》男主角畢列谷巴。



