﻿星媽激Like最萌星二代 李璨琛網紅B女做寫真小天后

42歲嘅李璨琛(Sam)與時裝設計師太太梁志瑩(Pae)12年拉埋天窗，去年李太終於誕下小公主元元(Lucy)，潮人Daddy榮升新手奶爸，兩公婆仲幫肥嘟嘟B女開咗個社交page，不時上載囡囡可愛照，連星媽謝安琪、鄭希怡等都係佢Fans，人氣勁過daddy呀！日前下午，Sam兩公婆湊10個月大嘅萬人迷B女出街畀auntie fans止吓渴。好友爭抱元元又猛咁影相，潮人夫婦樂得清閒，輕鬆歎咖啡囉！



去年酒駕被判停牌嘅李璨琛，雖然不能開車，但屋企多咗個萌爆baby，乜都happy晒啦！皆因Sam個大眼B女元元的確好可愛，頭髮濃密、肥嘟嘟，對米芝蓮豬髀仔，睇見就想咬一啖，搞到班星媽謝安琪和鄭希怡等，連女神Janice Man(文詠珊)都成日喺Lucy個寫真社交page洗版畀like，兼忍唔住留言大讚「so cute」！



Lucy十個月大人仔已經儲落班fans，日前周日下午，星爸Sam約好友去大坑high tea，讓好友見吓寶貝女啦。當日，Lucy有時裝設計師媽咪幫手打造潮B，橫間tee配leggings，外加件牛仔長褸，cute爆現身。一家三口和兩位女友人喺cafe食tea，戴帽女友人全程攬實小元元，難得B女好易湊唔扭計，仲成日笑瞇眯，O氹到auntie鬼咁開心。食飽飽，女友人仲要喺門口影餐飽先肯走。



其後， 一行人行過附近嘅麵包店搵朋友吹水。未幾，乖豬仔睡魔急call，四眼媽咪馬上抱回愛女，O氹寶寶瞓覺，點知baby一黐實媽咪就秒速瞓着，「蠟筆小新」樣重現，場面搞笑，李太笑笑口叫老公望吓囡囡。慈父亦忍唔住用手機影低B女萌樣，一家三口溫馨同框，超級sweet！最後，停牌阿Sam call車載埋友人母女一齊走人。



採訪 : 李維隆、梁志明