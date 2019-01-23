  • 2019年1月23日 星期三
  • 14º
  • 58%
熱門： 流感擴散性骨肉瘤4000元吳若希新年

日報新聞 > 娛樂

﻿睇見都冧

2019-01-23 列印
■好有肉地嘅Lucy，其包包面網友最愛，成日被讚似小新，更有人話係招牌靴型面！
■日前，李太拍低囡囡一直喺度拍打廁所空門，Lucy喊到慘慘豬。
■李璨琛曾上載初生B女天然呆相，話勁似前藝人秦煌。
■無論睡姿、喊樣、笑樣、肉髀與肉手等，統統得人歡心。
Previous Next

　　李璨琛嘅心肝寶貝，年紀小小已擁有個人社交網誌，追蹤者衝3萬人，加埋父母兩個網誌都不時po囡囡得意照，好友及網民成日畀like，成萬人迷！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd