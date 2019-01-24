涉性侵女模被捕後獲釋 Chris Brown擬告對方誹謗

美國歌手Chris Brown於本月16日在巴黎一間酒店，與保鏢及友人涉性侵一名24歲法國女模，巴黎警方前日拘捕涉案三人，其後全部獲釋。



代表律師指Chris否認犯案，他準備入稟告該名女模誹謗。Chris前日在網上貼出寫有「這個八婆在講大話」的圖片，並留言︰「我要明確澄清，這件事是錯誤及是一堆垃圾，對於我的女兒及家人是非常不尊重。」他又上載自己獲釋及不獲起訴的新聞，再度表明自己無辜。據指該案仍在調查中，警方會再向受害人問話及搜集證據。與Chris同被捕的友人Joyner Lucas，昨在網上力撐Chris無辜。



