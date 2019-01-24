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38歲阿嬌樂做「三八」玩講價

2019-01-24 列印
■阿嬌攬住媽咪慶生。
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　　鍾欣潼（阿嬌）日前踏入38歲，老公賴弘國及好友紛為她慶祝，阿嬌於社交網站上載圖片，貼文說「當人妻後的第一個生日，也是正式加入三八行列，名正言順成為一名三八……今年的生日很特別，陽曆和農曆是同一天，所以不用被人誤會我生日又搞了一年了！」

　　有網民提阿嬌「三八」在寶島含貶義，「意思是『八婆』」。身為寶島新抱的阿嬌其後打趣回應道，「我知道呀，肯定要當個死八婆，好讓我在菜市場講價」。

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