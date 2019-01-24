阿佘尷尬地坦言，曾試過被扣滿分停牌，錢嘉樂曾叫她參加賽車活動，雖然感興趣，但阿佘的媽咪認為太危險，反對她參賽。談到吳謹言在新劇的演出被批演技差，阿佘指吳是努力及有心機的新人，亦很願意接受別人意見。另外，杏兒的身形圓潤又肚凸凸，問她是否要做豬年媽咪？杏兒笑道：「係咩？我不嬲都幾澎湃。」
阿佘被媽咪反對玩賽車杏兒：我不嬲都幾澎湃
阿佘尷尬地坦言，曾試過被扣滿分停牌，錢嘉樂曾叫她參加賽車活動，雖然感興趣，但阿佘的媽咪認為太危險，反對她參賽。談到吳謹言在新劇的演出被批演技差，阿佘指吳是努力及有心機的新人，亦很願意接受別人意見。另外，杏兒的身形圓潤又肚凸凸，問她是否要做豬年媽咪？杏兒笑道：「係咩？我不嬲都幾澎湃。」
賭業王國風雲 何超瓊 霍家聯手控澳娛 四太地位恐不穩
賭業巨企澳門旅遊娛樂及旗下澳博（880）的控制權出現變化，以「二房」長女何超瓊為首，與信德（242）和已故商人霍英東創立的家族基金簽訂協議，共同擁有澳娛逾五成三股權，並將一同決定澳娛和澳博主席、董事會...
2019-01-24
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疑佈局逼離婚 體操女神搶人夫
體操奧運冠軍江鈺源近日被爆料做「狐狸精」，而對象更是好友的丈夫。網絡盛傳她露骨的對話記錄，又指她為了使對方離婚，更幫男方出謀劃策、花費佈局惡意中傷好友。 二十七歲、去年碩士畢業的江鈺源一直被譽為「大眼美女」，但近日卻爆出捲入好友婚姻；不但被指做「二奶」、「狐狸精」，還為男方出謀劃策逼好友離婚。江鈺源曾於○八年北京奧運會上奪得女子體操團體冠軍，在一○年起兼任中國女子體操隊的隊長。她被指控對自己好友的丈夫進行洗腦色誘，同時花費佈局設套、栽贓陷害、不斷地抹黑好友，目的就是為了逼對方主動離婚。中國社交網站微博上亦熱傳幾張江鈺源與好友丈夫的聊天記錄，內容十分露骨。 雖然還未有...
2019-01-24
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貝索斯太空旅遊夢想更近一步 Blue Origin火箭第10次試飛
亞馬遜旗下太空公司藍色起源（Blue Origin），周三再次發射無人火箭「新謝帕德號」（New Shepard），令創辦人貝索斯載人上太空旅遊的夢想更近一步。 新謝帕德號於美國中部時間上午八時五十分（香港時間晚上十時五十分）從德州發射，上面載有美國太空總署資助的八個科學實驗項目，包括用於研究地球電磁場，使用聲波測量燃料水平，以及保持緊密包裝的電子設備冷卻方法的實驗。 這是該公司暫停發射任務六個月後再次重返太空。根據該公司的計劃，火箭在回落到地球之前，將在國際太空站停留短暫時間。整個過程將透過Blue Origin網站直播。這將是新謝帕德號火箭的第十次飛行任務。
2019-01-24
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新地112.6億奪啟德住宅地
政府最近推出舊機場跑道區首幅前排面向維港住宅地皮，項目最終批出，由新地力壓其餘五家財團，以112.6億奪得，以項目總樓面64.8萬方呎計算，每呎地價17360元。 是次推出的地皮鄰近郵輪碼頭，且臨海坐...
2019-01-24
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公司季績報喜惟「停擺」持續 美股衝高近300點回落
中美貿易談判未有中斷，加上IBM、聯合技術，以及寶潔等美企季度業績理想，利好投資氣氛。美股早段造好，杜指升近300點。但隨後高位有沽盤，中段大幅回落，曾倒跌56點，杜指報24420點，升15點。市場擔...
2019-01-24
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老國足難擋神「伊」 哀別納比
兩歐洲名帥納比和昆奴斯今晚會師亞洲盃八強，納比表明亞洲盃是其領軍中國的告別作，伊朗教練昆奴斯亦大有機會在賽事後轉教哥倫比亞。兩人力爭完美告別，然而論近況和兵源均以伊朗佔優，加上有對賽往績支持，放心捧客勝。 （Now671台、Fox+周五凌晨0:00直播） 納比在今屆亞洲盃可用人腳有限，加上國足大軍平均年齡逾二十九歲是今屆最年老陣容，經過連番激戰球隊面對傷疲問題。射手武磊分組首輪已撞傷肩部，十六強對泰國才傷瘉復出；中堅馮瀟霆上仗對泰國前已發燒，比賽中又拉傷大腿肌肉今仗上陣成疑；另一中堅張琳芃又因累積兩面黃牌停賽，人腳不整下面對「夫添」的伊朗形勢極為不妙。 八強戰人腳不...
2019-01-24
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夢幻台場teamLab美術館
日本數碼互動藝術工作室teamLab，近年在世界各地舉行的數碼藝術展覽，因繽紛悅目、創意滿分而大獲好評，早前teamLab更在日本東京台場的人氣旅遊熱點Palette Town開設首家常設美術館，日後...
2019-01-24
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密睇醫生 51歲老婆陀B曾大量流血 黃澤鋒唔會 放棄天賜禮物
現年51歲的前TVB藝人黃澤鋒跟51歲太太陳麗麗(2月22日才52歲)結婚9年，太太在自然受孕下懷孕13周。黃太屬超高齡產婦，她坦言陀B真係搵命博，自爆懷孕第2個月時幾乎大小不保，情況一度好危險：「因...
2019-01-24
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社論——源頭堵截 阻煙花亂爆
法律嚴禁燃放爆竹和煙花，但近年有人明知故犯，每逢農曆新年，大放特放，拍片上網分享，無法無天。警方昨在元朗一個貨倉搜出一公噸爆竹和煙花，為近年緝獲數量最多，若意外爆炸，足以夷平整個貨倉，並波及附近村屋，後果不堪設想。為了防止私藏爆炸物公害，警方要在新春前加強掃蕩，殺一儆百，並加緊堵截爆竹煙花走私入境。 自一九六七年暴動之後，前港英政府為杜絕炸藥來源，立法禁止私下入口或燃放煙花爆竹。根據《危險品條例》，非法藏有煙花爆竹的最高刑罰為罰款二萬五千元及監禁六個月。多年以來，新春期間燃放爆竹，多局限在新界鄉村，鮮見市區發生，但近年情況有變，有人公然在大屋苑內燃放小型煙花，即使其他人見到...
2019-01-24
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馬場浮世繪——呂健威六百W補壽禮
剛周二度過六十歲大壽的呂健威，昨晚在第三場憑「金錢炮」贏馬補祝生辰，而更有意義的是，此場頭馬是他在港從練以來的第六百W！故賽後威哥亦做出「六」字手勢，並笑言要贏夠千二W。 馬場浮世繪
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