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阿佘被媽咪反對玩賽車杏兒：我不嬲都幾澎湃

2019-01-24 列印
■阿佘銀色連身裙夠型格。
■杏兒穿超低胸裙亮相。
■娜姐以透視裝上陣。
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　　佘詩曼、胡杏兒和周秀娜等，昨日在澳門出席大型室內飛車特技表演開幕禮，阿佘的駕駛技術出名「好辣」，曾將座駕撞到報銷，她笑言：「我鍾意揸車係因為速度感，但香港有好多『影快相』，唔敢咁快。」

　　阿佘尷尬地坦言，曾試過被扣滿分停牌，錢嘉樂曾叫她參加賽車活動，雖然感興趣，但阿佘的媽咪認為太危險，反對她參賽。談到吳謹言在新劇的演出被批演技差，阿佘指吳是努力及有心機的新人，亦很願意接受別人意見。另外，杏兒的身形圓潤又肚凸凸，問她是否要做豬年媽咪？杏兒笑道：「係咩？我不嬲都幾澎湃。」

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