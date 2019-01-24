楊受成領軍 《廉政風雲》北京造勢 ﻿青雲張家輝﻿﻿搞笑互評回春Look﻿

英皇電影《廉政風雲 煙幕》將於大年初一上映，英皇集團主席楊受成博士昨日率領該片導演麥兆輝、演員劉青雲、張家輝、林嘉欣、方中信、陳家樂和常倩等在北京出席盛大發佈會，聯同太合娛樂集團總經理陳聰、耳東影業集團創始人董事長陳碩罡等齊造勢，大會更安排「回春版」青雲與家輝登場，他們更互相取笑21歲時的樣貌，全場捧腹大笑！本報記者



劉青雲、張家輝、林嘉欣、方中信、陳家樂和常倩等昨日到北京出席英皇賀歲電影《廉政風雲 煙幕》發佈會，現場播出電影的終極預告及製作特輯，當中有以CG技術為觀眾呈現年輕時的青雲與家輝，當他們看到「21歲的自己」時，不禁互相取笑，青雲笑說：「家輝真的很特別，看他後生的樣子是無辦法想像到他現在的模樣，我就好簡單，一睇就知我是『明星樣』。」家輝則表示：「自己後生比較憤怒，而後生的青雲就比較天真和善良。」



「渣渣輝」發威：聽懂嗎？



因普通話發音被封為「渣渣輝」的張家輝，昨日一上台就為自己平反，字正腔圓地自我介紹，更問台下記者：「這次聽懂了嗎？」惹得哄堂大笑。青雲與嘉欣在戲中演夫妻的關係不好，家輝無辜成為他們的「第三者」，家輝即場開玩笑說：「做小三的分手費太貴了！」現場亦重現戲中青雲接嘉欣機時印有「老婆」字樣及「哈巴狗」圖案的紙板，嘉欣要求青雲與紙板合照，笑指青雲與哈巴狗好似，特別是眉毛。



陳家樂常倩暢談「上司」



至於戲中的「廉政新力量」陳家樂與常倩在發佈會上表現活躍，常倩表示，片中兩位上司青雲和方中信表面好斯文，但辦起事來心狠手辣。她說電影上映後會帶父母去看，因為這是適合一家人去看的電影。陳家樂感謝導演知道自己資歷淺，特意為他安排一位好「惡」的上司，演家樂上司的青雲即時說：「他想講方中信 ！」家樂立即更正他，稱說的就是青雲，又笑言青雲不說話是沒有表情，所以見到青雲都會很怕，就像戲入面的角色一樣！







