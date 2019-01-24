﻿密睇醫生 51歲老婆陀B曾大量流血 黃澤鋒唔會 放棄天賜禮物

現年51歲的前TVB藝人黃澤鋒跟51歲太太陳麗麗(2月22日才52歲)結婚9年，太太在自然受孕下懷孕13周。黃太屬超高齡產婦，她坦言陀B真係搵命博，自爆懷孕第2個月時幾乎大小不保，情況一度好危險：「因為陀B早期出過豬紅般血塊，胎位受血塊影響偏移子宮頸，如果唔及時移返好中心位置，到胎兒愈嚟愈膨脹時，有機會逼爆變內出血，到時大量失血連大人都有生命危險，好彩BB夠硬淨，一個月後回復正常，兩公婆先至鬆咗一口氣。」不過，大肚婆要keep住密密睇醫生做掃瞄，個B未出世就使咗一大筆。



提到幾乎陀B不穩，黃太猶有餘悸：「決定公開喜訊前一周凌晨12點突然流出大量鮮血，情況就好似女人嚟M咁，兩小時後再去廁所，見到成個馬桶都係血水，仲不停咁滴出嚟，當時真係好驚，不知所措，拍醒黃澤鋒商量，佢好鎮定咁打畀家庭醫生問意見，可幸我個肚冇痛，醫生建議我先臥牀，第二朝馬上搵佢跟進。」雖然第二朝依然流出啡色分泌物，好彩只係胎下神經線爆咗微絲血管，對個胎無任何影響，可能嗰晚我冇掩住個肚咳咗兩聲，加上教拳時轉咗個身示範畀學生睇，原來大肚婆唔可以用腰力，真係廢咗武功，唔可以郁動喇！」黃澤鋒緊張說：「當時我喝佢都喝唔切呀，大肚婆連舉高雙手都唔得，佢家族有糖尿病，好易出現妊娠糖尿病，連果汁都唔飲得。」



乙肝帶菌陀B須知



日前中午，患乙型肝炎的黃太拖住老公去咗中環中建大廈睇醫生，就算使多小小錢都要好好保護個BB，唔想佢喺母體時已受感染。因為排毒唔好，皮膚敏感周身痕搞到瞓唔到嘅黃太好辛苦：「媽咪嗰一代唔識，所以我一出世就係乙肝帶菌者，乙肝會引致肝癌同肝硬化，醫生話懷孕期間酵素會提升，一定要配合藥物治療等肝酵素回復正常水平BB先安全，所以要定期抽血檢查。」黃澤鋒坦言BB未出世，睇私家醫生、接受一系列檢查經已用咗好多錢，正所謂大唔食，細都要食，O依家乜都做搵奶粉錢，他笑說：「我冇400萬，但樂觀啲睇，啲人話小朋友會帶來財富，我相信將來會有，但現階段先帶畀我哋無限快樂。」



網上好多刻薄留言



黃太承認超高齡陀B係辛苦，最慘仲被一啲惡毒、不負責任網民留言詛咒，話咁老仲生，生嚟攞政府福利，甚至話小心有唐氏綜合症，她說：「可以抨擊大人，但唔好傷及小朋友，好彩網上仲有好多鼓勵嘅說話，真係人間有情。自從早兩年親如子女嘅貓狗陸續離開，我哋兩公婆真係好難過，估唔到上天可以送我一份咁好嘅禮物，我見BB只得兩個月，手腳就識得fing，呢啲通常要3個月先做得到，所以點解唔好好保護佢？我哋家庭計劃生豬BB係deadline，因為豬羊生肖好夾，決定盡地一煲。」黃澤鋒即沒好氣說：「攞4000蚊都咁難，到時都唔知仲有乜社會福利啦。」



此事引來全城關注，提議黃澤鋒提供秘岌畀57歲劉德華及52歲劉太再努力加油，對此，黃澤鋒大笑說：「華仔係我師兄嚟㗎，佢咁fit唔使啦，要嚟個天都擋唔住。」準爸爸黃澤鋒坦言老婆大肚係一個好好嘅學習過程，「絕對訓練到EQ同心理質素，我仲要理陳大小姐脾氣，我諗我有產前抑鬱症多過佢。」



採訪：方騫平 攝影：李維隆