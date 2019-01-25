同導演男友齊練拳 ﻿陳鈺芸﻿﻿隨時閃婚﻿

「打女」陳鈺芸（JuJu）最近被指與老外導演司徒永華（Antony）拍拖，二人十年前因工作認識。有次Antony看完JuJu寫的書很感動，便開始約會她，至去年追求成功。JuJu承認男友正直、心地好，加上大家都熱愛武術和運動所以很夾。日前二人一齊接受訪問，Antony幫女友練拳、教防狼術和舉起JuJu練臂力，事後送花非常sweet。問他們會否閃婚？JuJu甜笑稱如男友求婚夠感動都嫁得過。



撰文：李佩儀 攝影：李權威 服裝：Under Armour HK 場地：Eliment FitLax







曾參加選美的JuJu，11年入行做歌手，她表示第一個MV是由Antony執導，之後二人經常合作拍電影。當時Antony覺得JuJu是個勤力的演員、肯學肯做；而JuJu就覺得他為人正直，從不會對女演員手多多。有次JuJu拍完戲，送給Antony一本她寫的書《美麗是活出來的》做禮物，Antony看完後對她產生好感，並開始約她睇戲食飯，而JuJu最初以為是一般朋友交往，直至Antony不時送花，又暗示喜歡她，去年初便正式拍拖。JuJu表示已拍拖一年，大家好夾，尤其鍾意一齊練功夫和做運動。



舉起女友練臂力



訪問當日，Antony幫JuJu練拳，教她防狼術，二人又一齊做gym和拉筋動作，之後Antony更man爆舉起JuJu練臂力。由於下月的情人節大家要分隔異地開工，故Antony提早送玫瑰花給女友。JuJu直言出道後冇拍過拖，真心覺得男友好錫自己，所以已視對方為結婚對象。問他們會否閃婚？她笑言：「如果佢求婚感動到我都會考慮。」再問Antony會否在情人節當日飛往美國給女友驚喜，他續說：「講俾你知就唔係surprise啦！」



