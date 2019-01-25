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唔介意同何廣沛情侶檔搵銀 ﻿朱晨麗教你開水仙花頭﻿

2019-01-25 列印
■朱晨麗為事業打拼，冇諗過咁快嫁。
■朱朱聽完開水仙頭貼士後即試，仲話冇難度。
■環星歌手兼花店老闆Aman教朱朱開水仙球。
■朱晨麗曾埋怨何廣沛唔識做，生日竟然只得祝賀短訊，花都無。
■去年頭朱朱攞女配角獎，由何廣沛頒獎兼送上祝福。
■朱晨麗劇接劇，最近便同譚俊彥拍緊《法證先鋒IV》。
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　　31歲嘅朱晨麗（朱朱）最近拍新劇《法證先鋒IV》外景時喜獲花店老闆送贈兩紮靚花，她就順帶埋怨何廣沛唔識做：「之前生日都無人送花畀我，好彩老闆好人補返！」朱朱又唔使失望嘅，趁農曆新年前，由花店老闆親自教她開水仙花頭，來年花開又富貴。 採訪：方騫平 攝影：張詠森 髮型：Steve Shek @HAiR

服裝：Mag.in shop 化妝：soie IP 場地：栢斯花店@太子道西

　　原來花店老闆就是環星歌手方俊（Aman），見到靚女學生，Aman特別用心，他說：「其實𠝹水仙頭真係冇難度，唔好畀唔開花唔吉利呢啲講法嚇親，只要落盆夠陽光同溫度就ok，o依家用埋矮仔粉會幫到手，唔會變咗種棵葱。」

　　新一年朱晨麗當然想花開富貴、人比花嬌，「我唔介意同何廣沛情侶檔拍住上搵真銀，希望大家搵多啲我哋啦，事實上佢幫咗我好多，以前我有負面新聞，o依家形象有改觀，網上評語都好正面，好多人撐同祝福我哋，哈！可能豬年旺我，我又叫朱朱，感恩得到大家接受。」問到會否考慮做豬年新娘，反正何廣沛餵佢食包咁鬼sweet？朱朱即大笑，「嘩！呢啲問題好過份，食包係因為佢唔介意開心share，我好傳統㗎，睇緣份啦，我哋事業為先，我見佢攞到飛躍進步男藝員真係好戥佢開心，來年大家都要齊齊有進步。」

開水仙頭貼士

　　揀大大隻圓形的水仙頭，除表面泥濘及枯衣，切割水仙頭，前後各𠝹一個中國八字，即四刀，深度大約係洋葱表皮兩層，唔使太深及𠝹得太低，再用𠝹刀輕輕撬一撬，有助撐開。將已切割的水仙頭放在冚過的水中浸一日一夜後，用水喉沖潺後再落盆，落盆後水要浸過三分一嘅水仙頭，同時要注意有充足光線，最好放露天位置，細細粒嘅芽唔會有花，但唔使揻走，用嚟頂住個位發揮固定作用。

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