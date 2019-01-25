處男執導碌埋親情卡 ﻿王祖藍﻿﻿搵6歲侄女客串﻿

王祖藍首次執導電影《你咪理，我愛你！》，除了搵盡朋友幫手，原來仲搵埋6歲姪女Ellie客串飾演鄭秀文和梁祖堯囡囡，原來祖藍早已目及中Ellie有表演天份，覺得今次角色好適合，即搵她粉墨登場。精靈的Ellie亦不負伯父所望，對住一班大人完全冇怯場，表現相當專業，仲趁空檔拉住祖藍和嚟探班的亞男滿場飛玩，成為片場開心果。祖藍仲讚，Ellie對着他剛出世的囡囡Gabrielle相當愛錫，甚有堂家姐風範。採訪：杜淑霞



祖藍侄女Ellie在戲中飾演一對急色父母、梁祖堯和鄭秀文的人細鬼大囡囡，因而爆出不少笑料。雖然Ellie處女拍戲，但她在片場中絲毫沒有怯場，不但不斷「纏着」伯父祖藍及伯娘李亞男（Leanne）玩耍，興起時更當伯父是「一座山」，盡情攀爬，又作狀打伯父，足見三人感情甚好。面對侄女的「第一次」，祖藍未敢怠慢，只要有空就在現場親自指導演技，而Ellie亦無令伯父失望，每次都能準確交戲，令現場工作人員大為讚賞，紛紛笑言將來有適合角色會再找Ellie演出。



亞男撐老公第一次



祖藍事後受訪時，亦大讚Ellie很乖，「佢為咗做好呢個角色，做咗好多準備工夫，佢一接到劇本就日背夜背，勤力到呢！其實佢真係幾有天份，我臨場改咗少少對白，佢都記得到。」除了是大人眼中的「叻叻豬」，Ellie亦是十分懂得照顧人的大姐姐，由於拍攝時間較長，同場的小演員孫詠軒期間一度扭眼瞓，幸得Ellie全程逗對方開心，拍攝時又不斷教軒仔如何望鏡頭及走位，被劇組勁讚有「大將之風」。



為了支持老公處男執導拍電影，向來是賢內助的Leanne落力撐到盡，即使拍攝時她未生囡囡挺着巨肚，仍盡力抽空落片場撐老公。Leanne笑言對於祖藍的拍攝細節瞭如指掌，「每次老公諗到啲新嘅idea，都會第一時間同我分享，問吓我意見，我當然好樂意同佢分享番我嘅睇法，亦好感受到佢對呢套戲真係好認真，好努力，希望佢會成功啦！」



