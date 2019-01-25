吳嘉龍拍戲曾被粗口辱罵 ﻿吳耀漢：﻿﻿有啲導演自大狂﻿

吳耀漢(uncle Richard) 跟吳嘉龍(Carl)父子檔拍賀歲片《如珠如寶》，雖然吳嘉龍戲份唔多，但兩父子演得相當過癮，開心回味到不得了。吳嘉龍自爆過往父子兵上陣拍電影，因為「飛紙仔」唔夠時間練廣東話對白，曾被一位在大台出身的導演當眾爆粗狂鬧，吳耀漢聽到心都痛：「有啲導演有自大狂，好巴閉咁去到現場，話晒事，呼呼喝喝，下次遇到同樣事情，出拳打完先講原因，呢個係老竇教落。」採訪：方騫平 場地： The Luxe Manor @Dada Bar + Lounge.



片中的吳耀漢退休後入住老人院，但被逼遷，現實生活中剛過了79歲生日的uncle Richard繼續工作，有心有力，記劇本仲相當厲害：「我會消化對白，再注入感情落去，所以現場會改對白，導演林敏驄完全配合，合作得好開心。」吳嘉龍卻耍手話唔敢：「好記得幾年前同Daddy一齊拍戲，拍攝嗰日朝早，導演先畀3張紙對白我，雖然我有盡力，但所需時間長咗，咁啱個導演係緊張大師，佢就勁嬲當住所有劇組爆粗鬧我，話我好係混血兒，仲話：『都話嗰個人唔得啦！』嗰刻我唯有忍。」至於導演係邊個？Carl話喺無線出身最鬼惡嗰個，但唔係杜琪峯。翻查資料，父子檔曾拍過一部由阮世生執導，10年的《財神到》，咁啱阮世生曾經係TVB編劇，曾參與編寫《畫出彩虹》及《新紮師兄》等電視劇，唔知兩者有冇關連呢?



對此，吳耀漢護子心切，不平則鳴：「經我多年嚟觀察，電視台出嚟嘅導演最缺乏修養，唔知係咪喺電視台做導演時話晒事，覺得好巴閉，所以自己抬高自己，電視台工作人員慣性俾人鬧，變咗成個工作環境氣氛都鬥叻鬥大，我一線你二線，我可以改對白，呢啲係制度嚟。基本上飛紙仔做法就錯到不得了，喺外國絕對唔容許，冇經驗導演亦唔識欣賞演員點交戲，鬧完演員仲死，乜戲都冇晒，下次做乜都冇信心，呢個係尊嚴問題。」



