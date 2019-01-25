新劇《荷里活》奸到出汁 ﻿湯鎮業恨與苗僑偉合體鬥戲﻿

王晶監製，由鄭則仕、湯鎮業（湯哥）、秦沛等老戲骨主演嘅無線新劇《荷里活有個大老千》接棒《大帥哥》播出，湯鎮業飾演嘅華探長文雄戲份重，好有發揮，除咗逼「龍四」Ken哥坐監外，仲將其女友「百合」張慧儀私有化做二奶。60歲嘅湯哥表示想同前「無線五虎將」中嘅黃日華和苗僑偉攜手拍劇，夠晒挑戰性喎！採訪：方騫平



新劇《荷里活》中，康華跟湯哥首次合作，原先同時期她有賺錢job，但為咗同兒時偶像合作，竟然嫌錢腥推劇：「佢係我男神，經典作品《香城浪子》等超吸引，當年佢嘅海報我貼滿牀頭，所以開工第一日已好開心。不過，呢個前輩有小小嚴肅同霸氣，初頭識佢都有小小驚，後來發覺佢係個大好人，見佢真心對訓練班學員好好，仲教埋點講對白搶戲，演技更加冇得頂啦。」湯哥聞言笑說：「O依家拍戲冇得揸流灘啦，所以中、港、台觀眾都鍾意睇有戲味演員，內地叫我老戲骨，秦沛呢啲叫『骨灰級』！」



想「五虎」埋班



問到可會多拍港劇？湯哥一口say no：「哈！今次做得好奸，太乞人憎喇，所以要快快離開！其實主要係時間問題，留港拍劇幾個月TVB畀唔起錢，條數計落唔划算，除非昔日五虎同黃日華、苗僑偉合體就另議，以前佢哋個個靚仔，O依家大家都成熟壓到場，可以齊齊鬥戲，係個挑戰，又有新鮮感同噱頭，比如拍部講恩怨情仇，搵埋小鮮肉做仔，阿苗有Bosco，咁我搵吳卓羲都可以，佢有小小奸奸哋，但我兩個仔啲戲未得。如果TVB肯，我咪肯拍囉！或者可以做吓舞台劇，我八期訓練班；黃日華第九期；華仔（劉德華）係十期，不如做個《八九不離十》，華仔客串吓都唔錯，反而偉仔（梁朝偉）唔埋堆，一直少聯絡。」



