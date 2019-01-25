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﻿全方位美妝資訊應有盡有 myTV SUPER「SUPER Beauty」專區現已上架

2019-01-25 列印
挑戰2019春夏金色妝容 名稱：挑戰2019春夏金色妝容 演員：劉温馨 內容：劉温馨家住42樓，平日能於一程落(車立)的時間化好妝！今天她有20分鐘化一個2019春夏流行的金色妝，她表示完全沒有難度！劉小姐，別忘記今次嘅化妝擂台設於車上！
快速黏睫毛技巧 名稱：快速黏睫毛技巧 演員：劉温馨 內容：並不是每個女孩子都懂得怎樣黏假眼睫毛，想睫毛又長又鬈曲令雙眼顯大？今集劉温馨會教你快速黏睫毛技巧。
想雙眼顯長顯大靠甚麼？ 演員：利穎怡 內容：利穎怡教大家如何將雙眼變大變精靈，全靠眼線筆，不過並不是一枝，而是三枝！為增加難度，她更示範在車子大掟彎時應該如何眼明手快畫眼線。
挑戰2019春夏粉紅色妝容 演員：利穎怡 內容：利穎怡不論拍劇還是外景採訪，都會親自化妝，所以在顛簸不定的車子上化妝也不算太有難度。今次她要挑戰2019春夏流行的粉紅色妝，當化眼影時一筆太重手變了如大戲妝，究竟她如何化險為夷？
內雙眼皮女士的救星 演員：楊詩敏 內容：眼細的蝦頭是內雙眼皮，如何令雙眼即時變大？當然有妙法，今次蝦頭就會在車上傳授這個令你睇到嘩嘩聲的妙法。
挑戰2019春夏螢光色妝容 演員：楊詩敏 內容：蝦頭有化舞台劇妝容的心得，所以今次她會利用2019春夏流行的螢光色妝容，教大家化一個誇張點的美妝。整個妝會集中在眼影和胭脂的位置，螢光綠加Shocking Pink，要多搶眼有多搶眼，所以唇膏選了偏向裸色。
介面清楚 「SUPER Beauty」專區介面非常清楚。
SUPER BEAUTY：化妝 節目名稱 : 脫色唇膏 (秋冬色調) 、遮蓋黑眼圈和眼袋小技巧、秋冬流行眼妝的用色和技巧、流星眉示範、健康古銅妝示範、淡妝示範
SUPER BEAUTY：護膚 節目名稱 : 天然成份護膚品、秋冬滋潤護膚品、日本面膜介紹、眼部保養美容器、用美白牙齒機
SUPER BEAUTY：護髮 節目名稱 : 男女春夏流行髮型、增加髮量小技巧、及肩和長髮女生變「髮」術、護膚功能髮蠟、髮膜護髮
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　　繼《走出韓妝教室》後，myTV SUPER再接再厲，推出「SUPER Beauty」專區，專門為大家提供化妝、護膚及護髮等美妝資訊。專區內不但為觀眾精選眾多美妝節目，還會邀請藝人做主持作美妝挑戰，蝦頭(楊詩敏)、劉溫馨及利穎怡已率先接受「SUPER Beauty」專區化妝挑戰，每人要在短時間內於車上完成2019春夏妝容，想知她們挑戰成唔成功？立即到「SUPER Beauty」專區收睇啦！撰文：本報記者
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