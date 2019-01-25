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﻿憶述做臨記辛酸史 星爺跪求導演補拍

2019-01-25 列印
■鄂靖文（左）聽到星爺的辛酸史不禁感觸落淚。
■星爺近期頻出席新片宣傳活動。
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　　周星馳日前與執導新賀歲片《新喜劇之王》的女主角鄂靖文，齊接受內地傳媒訪問。

　　談到新片內容講述臨時演員生活，星爺即自爆當年初入行，做臨時演員的辛酸史。他憶述當年在電視台，已忘記是拍哪套劇，有次因覺得自己講一句對白講得唔好，回到家中仍耿耿於懷，於是坐車回去問導演可否補拍，星爺說：「當時好像有跪低求導演讓我再講多一次，最後導演答應了我。」

　　臨時演員出身的鄂靖文，聽到星爺說到這裏不禁感觸落淚，她解釋自己也有經歷過做臨時演員的辛酸。當被問到會否復出幕前演戲，星爺坦言：「假如我是新面孔才會參與。」
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