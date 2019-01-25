  • 2019年1月25日 星期五
  • 18º
  • 60%
熱門： 欺凌流感停課4000元膠樽回收機

日報新聞 > 娛樂

﻿傳老婆帶仔女出走 佐治古尼否認婚變

2019-01-25 列印
■佐治古尼（右）與Amal去年結伴出席哈利王子的婚禮。資料圖片
Previous Next

　　57歲美國型佬佐治古尼於2014年娶維權律師Amal Alamuddin，二人即成圈中模範夫妻，佐治不時帶同太太出席各大公開活動，包括去年5月哈利王子與梅根的大婚。昨日有八卦網站報道，佐治與老婆感情生變，知情者稱︰「兩人距離離婚之日已經不遠。」並透露︰「佐治希望大家一起享受新大宅，但Amal不肯，二人大吵一場，並帶同一對龍鳳胎Alexander及Ella離開。」

　　Amal被指帶龍鳳胎逃到意大利薩丁尼亞島的新居，她更要求佐治如果來找她，就要睡客房，而有傳佐治以短訊轟炸Amal帶子女回家，因他要見一對龍鳳胎。報道再指二人離婚的話，將要為5.2億美元（約40.8億港元）的身家對簿公堂，其後佐治透過發言人回應，「故事完全是虛構的！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd