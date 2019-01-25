韓國入院遇恐怖經歷 ﻿黃智雯病容被讚自然美﻿

黃智雯（Mandy）畢業於香港演藝學院，主修舞蹈，其精湛舞技早在TVB綜藝節目中可見。所以TVB近期播出的節目《一個因去跳舞》明顯為她度身訂造，安排她在韓國做娛樂公司的超齡練習生，雖然又病又辛苦，但Mandy話總算挑戰成功都有好大滿足感，她揚言唔退縮，再接再厲：「下次要試吓《一個因去拍劇》，挑戰日劇、韓劇、美劇都唔錯。」採訪：方騫平



講到今次旅程，Mandy表示苦樂參半，最難忘係中招患上流感，發高燒開工：「因為行程好緊密，休息時間唔多，有日全日外景，要除低羽絨褸跳舞，翌日就開始發高燒，食咗成藥都好唔妥，所以主動要求入院，唔想再拖，怕影響拍攝進度，又怕傳染團隊。因為第一次喺外地睇醫生，雖然有個翻譯同行，但翻譯前我唔明醫生講緊乜，當時只見個醫生粗粗魯魯，講完一大輪韓文就突然好快用兩枝棉花捧插落我鼻孔度做測試，喺冇心理準備下我好驚好痛，標晒眼水，邊插邊慘叫，真係一個好恐怖嘅經歷，被插後個醫生仲笑笑口話：『打30分鐘點滴會好快好！』」



做藝人要不停學習



笑料仲未完，當Mandy半死咁出返去診症室，搵護士打點滴時，護士姐姐凝神望住佢個樣講韓文，原來佢讚Mandy靚，仲話佢個樣好自然，冇整容！「其實當時我好緊張，因為佢只係專心望住我個樣，唔係針口位，當時唔知好笑定想喊。」黃智雯在民宿自我隔離一天後退了燒，但依然咳到上氣唔接下氣，因為時間太緊逼，唯有頂硬上病住排舞到零晨兩點，好攞命：「病嘅過程唔敢同屋企人講，人在異地，費事佢哋擔心啦，睇醫生過程拍成實錄，到時佢哋咪睇到囉。不過就有同男友講，我哋每日通訊，話佢知韓國發生嘅事。雖然今次未必係最完美，但絕對係演藝事業中一個好好回憶，提醒我作為藝人唔應該停止學習，新一年都會朝住呢個方向去，繼續試新嘢，我呢團火一直冇熄過。」



