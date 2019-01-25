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請父母去旅行 糖妹贈附屬卡任碌

2019-01-25 列印
■和服大師用五分鐘為糖妹穿好和服。
■糖妹昨以吊帶裙現身活動。
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　　糖妹昨日穿上吊帶裙出席一公開活動，她笑言已貼好膠紙做足安全措施，並由日本著名和服大師富田伸明，即場為她以超短時間穿上和服。糖妹透露，之前在大阪旅行時體驗過着和服，至少要穿半個小時，今次不用5分鐘便完成，大師果然厲害！

　　糖妹所穿帶有朱古力味的和服價值20萬港幣，她笑說：「轉個身都可能跌咗5萬Yen，所以要步步為營。」她坦言工作完成後會到現場的攤檔掃貨過年。已成旅遊達人的她，曾多次到日本朝聖，問她有請過父母一起去旅行嗎？她坦言：「梗係有喇！仲各自畀咗張附屬卡佢哋任碌。」她稱稍後便開始為新歌錄音。

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