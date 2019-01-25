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《廉政風雲》首碰頭 林嘉欣劉青雲即嗌交

2019-01-25 列印
■林嘉欣、麥兆輝接受香港開電視主持植詠珊訪問，分享拍攝感受。
■林嘉欣與劉青雲在戲中飾演夫婦。劇照
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　　林嘉欣與《廉政風雲 煙幕》導演麥兆輝日前接受開電視訪問，嘉欣提到與青雲在戲中飾演夫婦，她表示：「這部戲很具挑戰性，第一場我與青雲拍攝的戲份就是嗌交戲，嗌交戲講求跟對方的熟悉、默契。但我未曾與青雲合作過，也不算熟悉他。」嘉欣表示青雲很快就找到戲裏的節奏，二人一拍即合。嘉欣又表示自己是青雲的小粉絲，青雲更指只要嘉欣戴起眼鏡、梳起頭髮的時候就很兇，但嘉欣笑稱真實的自己是很甜，與戲中所飾演的角色大相逕庭。

　　麥兆輝表示第一部看嘉欣的電影是十多年前的《異度空間》，受到她的演技所吸引，更表示後悔相隔多年才找嘉欣拍電影。

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