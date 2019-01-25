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﻿蛇 計劃多多

2019-01-25 列印
謝安琪
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1965、1977、1989、2001

整體：屬蛇的你會有好多計劃，要逐步攀上目標；另不宜搬屋、轉工和接受大挑戰，最好三思而後行。

財運/事業：從事交通業或經常要出門的朋友發揮不俗，反而財運方面有點擔心，有機會大破財。

姻緣：有驛馬星代表與伴侶常兩地分隔，感情上如發展異地情緣，亦未必能融洽相處。

健康：儀容方面不要隨便改變，因為現代都喜歡醫學美容，但要慎防有機會出錯、未如理想。
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