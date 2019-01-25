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﻿馬 事業提升

2019-01-25 列印
1966、1978、1990、2002

整體：紫微入命，代表第六感、領導能力，甚至有創業的機會，事業有所提升，亦有機解決住屋問題。

財運/事業：有龍德星代表有貴人賞識，甚至有加薪的機會，財運以正財為主，投機博彩要遠離。

姻緣：紫微屬桃花旺星，今年屬馬的朋友會有人緣，但論成功機會仍要等待一下。

健康：有機遇上天災如風災、雪災和雨災，今年去較危險的地方旅行要特別小心。
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