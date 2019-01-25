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﻿羊 多愁善感

2019-01-25 列印
何超蓮
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1967、1979、1991、2003

整體：屬羊的朋友清高、不善鬥爭和富於理想化，容易多愁善感，切忌在身邊人面前太過英雄主意。

財運/事業：人際關係不錯多合作空間，另從事設計、藝術、建築和宗教的朋友，發展好值得慶賀。

姻緣：華蓋代表孤僻崇高，故姻緣發展平平，有伴侶者，要注意在相處上身須忍讓一下。

健康：接觸機器、利器要特別小心，有機會面對手術問題，可以洗牙或捐血以減低血光之災。
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