  • 2019年1月25日 星期五
  • 18º
  • 60%
熱門： 欺凌流感停課4000元膠樽回收機

日報新聞 > 娛樂

﻿猴 機會繁多

2019-01-25 列印
容祖兒
Previous Next

1968、1980、1992、2004

整體：屬猴嘅朋友最能靈活處理變化環境，故今年機會特別多；只要有德行，上天會欣賞和恩賜你。

財運/事業：有福星故橫財運不俗，有劫煞星亦有機會破財；有玉堂星代表攞獎機會，在讀書、見工或爭取名譽都會好。

姻緣：因有很多吉星故人緣運不錯，在選擇對象方面今年機會眾多，但結婚不是最佳時機。

健康：有絞煞星代表腸道、氣管問題要多加留意，年長人士要注意飲食，有病要及早就醫。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd