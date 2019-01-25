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﻿雞 解決問題

2019-01-25 列印
范冰冰
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1969、1981、1993、2005

整體：屬雞的朋友有英雄感、有傲氣和有眼光，在豬年似乎格格不入，但有文昌吉星能解決很多問題。

財運/事業：從事醫護、教育和政府工的朋友，今年可以盡情發揮，有機會更進一步。

姻緣：今年的姻緣運與讀書拉上很大的關係，可一路學習一路認識異性朋友，發展應不俗。

健康：天狗和吊客星代表突如其來的驚嚇，亦代表白事、問病或健康問題，尤其注意筋骨神經痛毛病。
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