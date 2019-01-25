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﻿狗 人緣很好

2019-01-25 列印
古天樂
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1970、1982、1994、2006

整體：狗和豬是農村好朋友，在好朋友照耀下，人緣很好，但容易招搖和帶有是非，幸仍能轉危為安。

財運/事業：有陌越星代表有機會接觸陌生行業，要抱住增值態度便會成功，另投資想馬上獲利難達到。

姻緣：單身人士有機在喜慶場合結識異性作長遠發展，未婚朋友感情上未有大突破，已婚朋友則有機會添丁。

健康：有病符星代表健康問題，尤其要留意皮膚或手腳毛病，最好能驗身作好準備。
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