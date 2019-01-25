﻿佗豬B要小心安胎 李丞責講解豬年十二生肖運程

眨眼間豬年仲有個幾星期就到，著名堪輿學家李丞責博士率先為大家講解2019豬年運程。他稱屬豬的朋友傳統被認為是福氣之星，有親和力、合群和從容處事的特質。很多時本命年都會擔心犯太歲，但原來豬年遇上豬又不算太差，今年豬的親和力能發揚光大，故所有人都應跟豬一樣，要比較親和中庸一點，所有事都不用太緊張，反而會得到最好的益處，最緊要學習豬的合群和公正。



追豬B要留意



由於「豬」代表福氣，加上豬仔豬女多開朗活潑，令家庭氣氛溫馨洋溢，所以很多人都鍾意追豬B。而己亥年天干為土地支屬豬，今年為土豬年，如玉石寶豬。而屬豬的兒女因福份強，自然也會旺父旺母。



要留意的是，今年人丁受制，為天羅地網之年；加上二黑病星到東北，八白星旺星受困中宮，生養豬B要小心安胎。另本年土、水、木巳足，所以出生於夏天和秋天即農曆五、六、七、八月者福力最好，命運最強，五行足備，故想生豬B的父母可參詳一下。



撰文：李佩儀 攝影：袁東亮、謝民光