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﻿豬 公正處事

2019-01-25 列印
張智霖
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1971、1983、1995、2007

整體：太歲入命，人事關係會差一點，人事牴觸會有很多不和地方，盡量要中庸和公正處事。

事業/財運：有歲駕星代表威勢，如從事賣車的行業，甚至學車、揸車都會幾理想。

姻緣：天解星代表可以解決天大的問題，若是姻緣角度可能代表分手，要對身邊人好一點。

健康：有劍峰和血刃星，在處理機器甚至是斬瓜切菜都要小心，能病向淺中醫更理想。
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