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﻿鼠 自由自在

2019-01-25 列印
陳慧琳
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1960、1972、1984、1996

整體：屬鼠的朋友可說是自由自在、創造力無限，但因有晦氣星和連殺星，處事態度要留意。

財運/事業：不恥下問盡量借助他人力量會有更大發揮，多搵人介紹工作會有意想不到的發揮。

姻緣：亥子丑三合代表合作機會多，這些機會也代表人緣桃花偏旺，尤其是屬鼠的女性更好。

健康：整體需小心有血光之災，亦要小心注意接觸陌生寵物，尤其留意氣管和呼吸系統毛病。

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